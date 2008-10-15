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В ближайшее время в Минске откроется представительство Корейского агентства содействия торговле и инвестициям

15 октября 2008 14:00
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Об этом сообщили сегодня в белорусском внешнеполитическом ведомстве на заседании совместного комитета двух стран. По его итогам стороны наметили приоритетные направления дальнейшего сотрудничества в сфере экономики и подписали протокол. Отметим, по итогам прошлого года взаимный товарооборот превысил 140 миллионов долларов. Показатель небольшой, но динамика роста есть. Продолжается обсуждение совместных белорусско-корейских проектов в области электроники, автомобиле-строения. И сегодня белорусская сторона еще раз подтвердила готовность принять с официальным визитом премьер-министра Республики Корея в любое удобное для него время.
# Экономика

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