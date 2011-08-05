В ближайшее время ОВОС белорусской АЭС будет передана экспертам Еврокомиссии

Об этом сообщил начальник управления информации МИД Андрей Савиных, комментируя обращение Еврокомиссии к Беларуси с просьбой предоставить оценку воздействия на окружающую среду (ОВОС) белорусской АЭС и сведения о стандартах безопасности будущей станции. Андрей Савиных напомнил, что Беларусь добровольно присоединилась к программе стресс-тестов в соответствии с разработанным Европейским союзом регламентом, который учитывает все европейские стандарты безопасности в этой области.