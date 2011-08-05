Прямой эфир

В ближайшее время ОВОС белорусской АЭС будет передана экспертам Еврокомиссии

05 августа 2011 14:41
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Об этом сообщил начальник управления информации МИД Андрей Савиных, комментируя обращение Еврокомиссии к Беларуси с просьбой предоставить оценку воздействия на окружающую среду (ОВОС) белорусской АЭС и сведения о стандартах безопасности будущей станции. Андрей Савиных напомнил, что Беларусь добровольно присоединилась к программе стресс-тестов в соответствии с разработанным Европейским союзом регламентом, который учитывает все европейские стандарты безопасности в этой области.
# Экономика

Другие новости рубрики

Все новости
05 августа 2011 13:50

«Беларуськалий» получит от Сбербанка Росcии и «Дойче банка» кредит в $2 млрд

05 августа 2011 09:22

Сбербанк РФ и Deutsche Bank предоставят кредит «Беларуськалию» на $2 млрд

05 августа 2011 08:37

Радоман: В Минске не выполнен план полугодия по строительству жилья. Причины отставания: неорганизованность, недостаточный контроль и низкий спрос