В БГУ продемонстрировали возможности контактно-кооперационной биржи

Белорусская высшая школа делает ставку на разработки молодых ученых, которые можно с выгодой использовать в реальном секторе экономики.

Сегодня в Белгосуниверситете продемонстрировали возможности контактно-кооперационной биржи, где диалог разработчик-производство налажен напрямую. По мнению авторов идеи, это позволит быстро находить совместное решение технологических задач белорусской экономики, а также зарабатывать для страны валюту, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Сергей Маскевич, министр образования Республики Беларусь:

Это наукоёмкие разработки, которые в большей степени ориентированы в будущее. В этом наши вузы в настоящее время нуждаются в реальной помощи и поддержке — чтобы эти разработки запустить в производство, нужна инфраструктура, нужны инвестиции. Над этим мы сегодня работаем, и серьёзно озадачиваем наши университеты.