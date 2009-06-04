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В белорусской силиконовой долине сегодня открылось первое здание

04 июня 2009 11:56
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Им стал административно-производственный комплекс. К слову, самый крупный в Республике. Площадь объекта - 23 тысячи квадратных метров. Проект выполнен без привлечения гос-средств - в основном, за счёт иностранных инвестиций. Он - не только первая ласточка в масштабной застройке отечественного Парка высоких технологий. На сегодняшний момент в нём зарегистрирована 61 компания и работают свыше шести тысяч инженеров-программистов. Кстати, сегодня - ровно три года с момента регистрации в ПВТ первых резидентов.
# Экономика

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