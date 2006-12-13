В белорусской энергосистеме будут введены объекты на местных видах топлива

Это Вилейская мини-ТЭЦ в Минской области, модуль по сжиганию местных видов топлива на Белорусской ГРЭС в Витебской области и Пинская мини-ТЭЦ в Брестской. На данных пусковых объектах сейчас параллельно со строительно-монтажными работами ведется проверка готовых механизмов, гидравлические испытания котлов и трубопроводов, наладка схем контроля и управления. Новые объекты войдут в число первых демонстрационных объектов на местных видах топлива в энергетической отрасли республики. В настоящее время в Беларуси уже действуют мини-ТЭЦ в Осиповичах на древесных отходах, котел по сжиганию лигнина на Бобруйской ТЭЦ-1. Напомним, что в Беларуси ставится задача увеличить долю местных видов топлива до 25-30% в топливном балансе республики.