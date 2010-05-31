В белорусское правительство до сих пор не поступили документы, подписанные по итогам встречи премьер-министров Казахстана и России в Санкт-Петербурге

Напомним, Путин и Масимов в минувшую пятницу договорились о введении в действие Таможенного кодекса на двусторонней основе.

Как заявили в белорусском правительстве, наша страна сохраняет готовность к введению единой таможенной территории в формате «тройки». Вместе с тем белорусская сторона исходит из того, что предложенные Россией и Казахстаном изъятия из режима беспошлинной торговли противоречат международным правилам и наносят ущерб экономическим интересам трёх стран. Причина разногласий — таможенные пошлины, которые Россия ввела на нефть, поставляемую в нашу страну.

Сергей Мусиенко, руководитель аналитического центра:

Я думаю, они не очень понимают, что они подписали, что они сделали и какая судьба у этого дальше. Потому что их смущенный вид и растерянность — она даже передавалась даже с экрана и в тех словах, которые прозвучали. Конечно, надо садиться и разговаривать. Нефть никогда не является элементом изъятия из таможенных преференций и облагаться пошлиной она нигде не может в Таможенном союзе — это как если бы внутри Европейского союза при перемещении нефти из Румынии на переработку в Германию начинали устраивать пошлины. Невозможно это.