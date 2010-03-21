В Бельгии провели ярмарку, на которой можно было расплачиваться франками

Власти Хасселта - одного из крупнейших бельгийских городов - организовали масштабную ярмарку.

Особенность торгового мероприятия в том, что за товар параллельно с евро можно было платить бельгийскими франками, сообщает БЕЛТА. Ярмарку посетили тысячи жителей и гостей Хасселта. Продавцы принимали только банкноты, так как монеты уже выведены из оборота, а бумажные деньги пока еще можно обменять в Национальном банке Бельгии.

С момента введения в Бельгии евро прошло 8 лет, однако не все жители страны обменяли бельгийские франки на общеевропейскую валюту. По оценкам бельгийских экономистов, на руках у населения находится около 6 млрд. наличных франков — это примерно 150 млн. евро. Некоторые жители королевства оставили франки на память, а иные просто забыли обменять национальную валюту на европейские денежные знаки.

Представители других бельгийских городов не исключают возможности перенять опыт Хасселта в разрешении «денежной» проблемы.