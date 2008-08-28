В Беларуси завершена массовая уборка зерновых

Валовой сбор превысил 8 миллионов 900 тысяч тонн. Таким образом, вес хлебного каравая в этом году на полтора миллиона тон больше прошлогоднего. Это самый высокий урожай за всю историю суверенной Беларуси. Причём в нынешнем году рекордные сборы - во всех регионах республики. Лидером жатвы стала Минская область, где Убрано более 2 миллионов 300 тысяч тонн. В целом же, с учётом кукурузы, белорусские аграрии соберут не менее 9 миллионов 300 тысяч тонн. Такая высокая цифра достигнута благодаря высокой урожайности зерновых. В среднем по республике на конец жатвы она составила почти 39 центнеров с гектара против 31 - в прошлом году. В настоящее время хозяйства завершают сбор зерна в крестьянских фермерских хозяйствах, приступают к уборке гречихи и проса и начинают готовить почву к осеннему севу.



Тем временем, в Минсельхозпроде уже планируют будущий урожай. Как известно, его успех – это качественные семена. Общая потребность республики – 800 тысяч тонн зерна. В полном объеме уже запасены и доводятся до посевной кондиции семена озимых культур. Примечательно, что основа зернового фонда Беларуси – сорта отечественной селекции. Их более 70%. За рубежом же закупаются семена для проведения необходимого сортообмена.