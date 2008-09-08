В Беларуси завершается уборка зерновых на приусадебных участках и в фермерских хозяйствах

Уже скошено 122 тысячи гектара, что составляет почти 92,5% уборочных площадей.

В ближайшие дни эти работы закончат на личных подворьях в Брестской, Гомельской, Могилевской и Минской областях. И только в Витебской не убрано порядка 23%. Намолот зерна на приусадебных участках – почти 435 тысяч тонн при урожайности 35,6 центнера с гектара.

Излишки зерна владельцы личных подворий намерены продать хозяйствам, которые помогали им техникой. Цены на зерно в нынешнем году позволяют существенно пополнить семейный бюджет. В фермерских хозяйствах убрано 89% площадей. Намолочено более 97 тысяч тонн. Фермеры также планируют сдавать излишки зерна на хлебоприемные пункты и элеваторы.

Между тем, валовой сбор зерна в хозяйствах Беларуси составляет свыше 9 миллионов тонн. Это почти на миллион девятьсот тысяч тонн больше, чем в прошлом году. Как отмечают в Минсельхозпроде, такой рекордный намолот достигнут благодаря высокой урожайности зерновых.

На протяжении жатвы она удерживалась на уровне 38,5 центнеров с гектара, а к финишу возросла. В Гродненской области урожайность превысила 50,5, в Могилевской – 40 центнеров с гектара. В целом по республике зерновые и зернобобовые культуры скошены почти на 99% уборочных площадей.

