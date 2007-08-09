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В Беларуси завершается уборка пивоваренного ячменя

09 августа 2007 10:35
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Осталось скосить всего 21% уборочных площадей.

В Минской, Гомельской и Брестской областях его косовица будет завершена уже в ближайшие дни, так как осталось убрать всего по 7-10%.

Около одной трети посевов пивоваренного ячменя предстоит убрать в Гродненской области. В Могилевской  40%.
В текущем году выращен хороший урожай пивоваренного ячменя с необходимым содержанием в нем белка для пивоварения. Уже намолочено около 300 тысяч тонн зерна   при средней урожайности 31центнер с гектара - это  хорошая возможность выбрать  необходимое по качеству сырье из общего валового сбора, при том,  что госзаказ составляет 150 тысяч тонн.

Пивоваренные заводы в нынешнем году на 100% будут обеспечены солодом из отечественного сырья. Основная задача аграриев поставить на переработку качественное зерно. Для этого хозяйствам необходимо как можно тщательнее вести подработку ячменя, очищать его от примесей и правильно регулировать сушку.

Технологический процесс подготовки пивоваренного ячменя значительно сложнее, чем обычного зерна. В основном только по причине некачественной подработки зерна приходится отвергать предложенные партии к поставке в госзаказ. Повышенные требования к качеству сырья объективны, так как от этого зависит качество пива.

# Экономика

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