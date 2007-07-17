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В Беларуси завершается уборка озимого рапса

17 июля 2007 07:47
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К концу недели уборка озимого рапса должна завершиться полностью.

К настоящему времени посевы убраны на 88% к общей уборочной площади.   Самые высокие показатели в Брестской и Гродненской областях, где посевы скошены на более 90%. В столичном регионе убрано 84% площадей.

Средняя урожайность рапса в республике -16,7 центнера с гектара. Наивысшая - в  Гродненской области - более 21 центнера с гектара. Наибольшие посевные площади сосредоточены в Минской, Брестской и Гродненской областях.
Госзаказ на маслосемена в текущем году превышает 137 тысяч тонн и по сравнению с 2006 годом увеличен в полтора раза.

# Экономика

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