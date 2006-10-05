В Беларуси завершается уборка льна

На 5 октября льнотреста поднято с 64 тысяч гектаров земли, что составляет 96% к запланированной площади. Из-за сложных погодных условий эти работы проводились вручную. Для этого в сентябре было привлечено около 30 тысяч человек. Две тысячи из них сегодня еще работают на полях. К настоящему времени заготовлено более 85 тысяч тонн льнотресты. По расчетам специалистов Минсельхозпрода, всего в нынешнем году будет заготовлено 32-35 тысяч тонн льноволокна. По прогнозам специалистов, госзаказ по поставке льноволокна на Оршанский льнокомбинат будет выполнен.