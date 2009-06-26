В Беларуси зарегистрированы 216 тысяч. предпринимателей

Прирост численности индивидуальных предпринимателей за этот же период составил почти 13 %.
Прирост численности индивидуальных предпринимателей за этот же период составил почти 13 %.
За 2008 год количество малых предприятий увеличилось больше чем на 33 % и по состоянию на 1 апреля текущего года составило почти 70 тысяч. По сравнению с началом прошлого года количество малых предприятий в малых и средних городских поселениях выросло почти на 60 %.
В целом негосударственный сектор производит сегодня почти 60 % валового внутреннего продукта страны, обеспечивает 65 % промышленного производства, 85 % розничного товарооборота и 44 % платных услуг населению. Здесь занято более 2 млн. человек — почти 50 % от общего количества занятых в экономике, сообщает Рэспубліка