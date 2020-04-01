В Беларуси запрещён рост цен и тарифов выше, чем 0,5 % ежемесячно

Новости Беларуси. Правительство приняло дополнительные меры для стабилизации потребительского рынка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Принято решение не допускать роста цен и тарифов на товары и услуги выше, чем 0,5 % ежемесячно.

Требования касаются также юрлиц всех форм собственности и индивидуальных предпринимателей. Внутренний рынок должен быть обеспечен продуктами.