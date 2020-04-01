В Беларуси запрещён рост цен и тарифов выше, чем 0,5 % ежемесячно

Новости Беларуси. Правительство приняло дополнительные меры для стабилизации потребительского рынка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Принято решение не допускать роста цен и тарифов на товары и услуги выше, чем 0,5 % ежемесячно.
Новости Беларуси. Правительство приняло дополнительные меры для стабилизации потребительского рынка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Принято решение не допускать роста цен и тарифов на товары и услуги выше, чем 0,5 % ежемесячно.
Требования касаются также юрлиц всех форм собственности и индивидуальных предпринимателей. Внутренний рынок должен быть обеспечен продуктами.
Повышение цен выше установленного предела допускается только по согласованию с Комиссией по вопросам госрегулирования цен при Совете Министров. Министерству антимонопольного регулирования и торговли, облисполкомам и Минскому горисполкому поручено контролировать выполнение постановления.