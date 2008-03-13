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В Беларуси за два прошедших месяца наблюдается рост экономики на 12-13%

13 марта 2008 15:14
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Об этом доложил сегодня Президенту страны глава Кабинета министров Сергей Сидорский. Как отмечено, государство рассчитывает выйти на опережающие темпы развития. Сделать это позволят инвестиционные и инновационные программы, внедряемые на предприятиях страны. По итогам прошлого года, товарооборот впервые составил 58 миллиардов долларов. С начала нынешнего уже удалось выйти на пять миллиардов, что значительно выше прошлогоднего показателя. При росте ВВП в 9,9% экспорт составил миллиард 100 миллионов долларов. Рост инвестиций - 12%, а инфляция не превышает прогнозы.

Президенту было доложено о будущем участии Беларуси в выставке в Шанхае в 2010 году, на которой будут представлены практически все страны мира. Глава государства дал поручение Правительству обратиться к организаторам Шанхайской выставки с предложением о предоставлении Беларуси отдельного павильона.
# Экономика

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