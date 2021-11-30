Прямой эфир

В Беларуси за 9 месяцев произвели почти 95 тысяч тонн кондитерских изделий

30 ноября 2021 18:36
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Беларуси в 2021 году произвели практически 95 тысяч тонн кондитерских изделий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси за 9 месяцев произвели почти 95 тысяч тонн кондитерских изделий -1

И к аналитике – это 103 % к уровню 2020 года. На экспорт за 9 месяцев реализовано почти 18 тысяч тонн сладостей, что на 23 % выше к текущему периоду 2020 года. Выручка – порядка 50 миллионов долларов. Поставляем кондитерские изделия мы в 28 стран. И, кстати, освоили новые рынки: Афганистан, Ирак, Малайзия, Румыния и Сербия, где наши сладости пришлись по вкусу.

Больше новостей экономики за 30 ноября читайте здесь.  

# Экономика # Экономика # Кристина Сущеня # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Двигатели Минского моторного завода стандарта Stage 5 пройдут испытания в Германии
30 ноября 2021 18:34

Двигатели Минского моторного завода стандарта Stage 5 пройдут испытания в Германии

Новости экономики за 29.11.2021
29 ноября 2021 15:34

Новости экономики за 29.11.2021

Экспорт белорусской сельхозпродукции за 10 лет вырос почти в 2 раза. Что мы продаём?
29 ноября 2021 15:29

Экспорт белорусской сельхозпродукции за 10 лет вырос почти в 2 раза. Что мы продаём?