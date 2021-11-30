В Беларуси за 9 месяцев произвели почти 95 тысяч тонн кондитерских изделий

Новости Беларуси. В Беларуси в 2021 году произвели практически 95 тысяч тонн кондитерских изделий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

И к аналитике – это 103 % к уровню 2020 года. На экспорт за 9 месяцев реализовано почти 18 тысяч тонн сладостей, что на 23 % выше к текущему периоду 2020 года. Выручка – порядка 50 миллионов долларов. Поставляем кондитерские изделия мы в 28 стран. И, кстати, освоили новые рынки: Афганистан, Ирак, Малайзия, Румыния и Сербия, где наши сладости пришлись по вкусу.