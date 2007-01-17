В Беларуси выберут лучший город для бизнеса

Город, который получит такой статус, будет иметь большие возможности для привлечения инвестиций и внутренних, и зарубежных.При определении победителей будет учитываться число малых и средних предприятий, а также занятых на них людей. Помимо того, в перечне критериев - количество начатых с нуля белорусских и иностранных бизнес-проектов. Эксперты намерены оценивать также взаимоотношения с различными ассоциациями и союзами, а также местными властями. Планируется, что итоги конкурса объявят в конце текущего года.