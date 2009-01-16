В Беларуси вводится полноценный заявительный принцип госрегистрации субъектов хозяйствования

Соответствующий Декрет подписал сегодня Глава государства. Речь идет о создании максимально упрощенных условий для тех, кто собирается заняться бизнесом.

Для этого нужно лишь заявить о своих намерениях. При этом перечень документов будет минимальный. Например, в случае регистрации индивидуального предпринимателя нужно лишь заявление, фотография и документ, подтверждающий уплату госпошлины. При чем регистрация будет проводится в день подачи документов. Однако, вводя заявительный принцип регистрации, государство рассчитывает, разумеется, на честность и порядочность со стороны бизнесменов. Заявитель несет полную ответственность. И в случае заведомо ложных сведений ответить придется по всей строгости закона.

Зарегистрировать фирму или стать предпринимателем теперь можно фактически на счет раз-два-три. Надо написать заявление, предоставить устав и заплатить госпошлину. Это называется – заявительный принцип. Время, когда бизнесмены вынуждены были долго собирать справки и ждать вердикта проходит. В столице, где начали свое дело 40% всех белорусских предпринимателей в управлении регистрации и лицензирования Мингорисполкома всегда есть работа. Дмитрий здесь частый гость. Помогает иностранным инвесторам зарегистрировать бизнес. С тонкостями старой бюрократической процедуры знаком давно.

Однако больше всего от бюрократии страдали отечественные предприниматели. Происходили и вовсе казусные случаи, когда потенциальный бизнесмен, прикинув в какую сумму ему обойдется регистрация, понимал, что продолжить дело он не сможет. Особенно часто это проблема всплывала в малых городах.

Принятые нормы облегчают вхождение в бизнес в несколько раз. Регистрирующие органы освободили от обязательных проверок учредительных документов, однако ответственность теперь перекладывается на самого заявителя. Впрочем, именно этого и добивалось бизнес-сообщество у государства.

К 2010 году Правительство рассчитывает довести долю малого и среднего бизнеса в ВВП до 22%. А число занятых в этой сфере — до четверти от всего экономически активного населения. Чтобы это произошло работать они должны в максимально благоприятных условиях ведения бизнеса. Регистрация по заявительному принципу – европейская норма. Приближаться к этим стандартам мы будем постепенно, однако неотвратимо. Либерализация экономики для Беларуси уже устоявшая норма.

Кроме того, в Беларуси приняты дополнительные меры по улучшению инвестиционного и бизнес-климата. Администрацией Президента и Правительством утвержден план первоочередных мероприятий по либерализации экономики. Речь идет о постепенном упрощении налогового и таможенного законодательства, процедуры сертификации. Изменения коснутся также имущественных и земельных отношений: упростится порядок проведения аукционов и конкурсов, будет оптимизирована арендная плата за недвижимое имущество. Среди приоритетов и создание максимально привлекательных бизнес-условия для зарубежных инвесторов.

Главное в нынешней ситуации – сохранить производство и рабочие места. Об этом неоднократно говорил Президент. Это неизменный принцип государственной политики Беларуси.

