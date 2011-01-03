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В Беларуси вводится механизм экспортного кредитования и страхования экспортных рисков

03 января 2011 19:46
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Отечественных инвесторов, которые за рубежом продвигают белорусский продукт, поддержит государство.

В республике вводится механизм экспортного кредитования и страхования экспортных рисков. Соответствующий указ подписал Президент.

Под защитой государства окажется и экспорт капитала белорусских предприятий за рубеж. Особенно это важно для таких индустриальных гигантов, как МАЗ, МТЗ, БелАЗ, предприятий концерна «Белнефтехим», сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение»..

Принятие указа открывает широкие возможности для создания собственных сборочных производств и совместных предприятий за пределами страны.

# Экономика

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