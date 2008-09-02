В Беларуси введены новые госстандарты на соковую продукцию

Отечественным производителям дали отсрочку. Белорусское производство окончательно должно перейти к госстандартам до 1 июля 2009 года. Импортеры же попали под контроль уже с первого дня осени. Новые ГОСТы ужесточат требования к сокопродуктам, что предотвратит поставки на рынок некачественной продукции.



На отечественном рынке конкурируют как белорусские соки, так и импортные. Однако с введением новых стандартов к продукции с этого прилавка будут относятся строже.



Теперь соком именуется только 100%-й, настоящий сок. Нектару позволяют состоять на 25-50% из сахарного сиропа. Теперь новые Госты стали наиболее приближенные к европейским и российским.