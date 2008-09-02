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В Беларуси введены новые госстандарты на соковую продукцию

02 сентября 2008 13:49
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Отечественным производителям дали отсрочку. Белорусское производство окончательно должно перейти к госстандартам до 1 июля 2009 года. Импортеры же попали под контроль уже с первого дня осени. Новые ГОСТы ужесточат требования к сокопродуктам, что предотвратит поставки на рынок некачественной продукции.

На отечественном рынке конкурируют как белорусские соки, так и импортные. Однако с введением новых стандартов к продукции с этого прилавка будут относятся строже.

Теперь соком именуется только 100%-й, настоящий сок. Нектару позволяют состоять на 25-50% из сахарного сиропа. Теперь новые Госты стали наиболее приближенные к европейским и российским.
# Экономика

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