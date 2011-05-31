В Беларуси введено временное регулирование цен на социально значимые товары

Один из рычагов, позволяющих сегодня сдерживать цены — снижение торговой надбавки в магазинах. К примеру, в некоторых универсамах столицы этот шаг уже существенно отразился на ценниках.

Елена Федосеенко, директор магазина:

Тушенка вчера стоила 8150 рублей, сегодня — 7860 рублей. Если торговая надбавка у нас была от 20 до 30%, мы её снизили до 10%. Если 15% — снизили до 5%.

Витебские магазины тоже снизили свою надбавку с 30% до 5 % на ввозимые фрукты и овощи, уменьшили наценку на колбасные изделия. По такому пути пошли и продавцы Гродно.

Тамара Гаврилюк, заведующая магазином:

На 11 видов социально значимых товаров в сети наших магазинов снижены торговые надбавки — на сметану, российский сыр, муку, крупу.

Еще один шаг к снижению цен — уменьшение торговой надбавки оптовыми поставщиками. Несколько дней назад куриное мясо здесь продавали по 18 тысяч. Сегодня можно купить за 13. Уже завтра по новой цене со скидкой поступит сельдь и бытовая химия.

Елена Федосенко, директор магазина:

Крупный поставщик бытовой химии снижает цену на 12%. Сельдь дешевеет у поставщика даже более чем на 1000 рублей. В связи с этим, снизится и наша розничная цена.

Еще один рычаг в пользу покупателей: введен перечень социально-значимых товаров, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». На них введено временное регулирование цен. Это 13 позиций: помидоры, огурцы, лимоны, бананы, соль, крупы, сельдь, а также мясные продукты и сыры.

Такие меры сдержат и необоснованный рост стоимости на потребительские товары.

Александр Степанченко, начальник управления антимонопольной и ценовой политики Могилёвского облисполкома:

На лимоны, помидоры или огурцы была торговая надбавка 40%. Сейчас на лимоны она составляет 30%. До этого применялись завышенные торговые надбавки, сейчас на 90 дней установлен их предел — цены должны снизиться.

Снижение торговой надбавки магазинами, уменьшение наценки поставщиков, регулирование цен на социально значимые товары — предпринятые шаги уже пусть ненамного, но отразились на ценах в пользу их уменьшения. Это сегодня приятно отметили и сами покупатели.