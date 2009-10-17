В Беларуси введен двухлетний мораторий на проверки для новых субъектов хозяйствования

Соответствующий Указ подписал Президент.

Тема проверок неоднократно поднималась на высшем уровне. Напомним, в минувший понедельник проект указа обсуждали на совещании у главы государства, тогда документ был отправлен на доработку.

В подписанном Указе закреплены принципиально новые подходы к контрольной деятельности. Так, впервые определен перечень всех надзорных органов, а также сфер их контроля. Те, кто в этот список не попал, проводить проверки просто не вправе. Принципиально меняется и сам механизм проверок. Разработчики документа постарались максимально учесть так называемый «фактор добросовестности».

А выглядеть это будет следующим образом. Все субъекты хозяйствования разделены на группы риска, в зависимости от потенциальной вероятности нарушения закона. Так, предприятия высокой группы риска будут проверять не чаще одного раза в год, средней – не более раза в 3 года, низкой – не чаще одного раза в 5 лет. При этом, если во время плановой проверки предприятие зарекомендует себя с хорошей стороны, в следующий раз сюда придут уже не скоро. Например, в высокой группе этот перерыв составляет, минимум, 2 года, а в средней – не менее 5 лет.

Таким образом, проверки станут не сплошными, а выборочными и, главное, ожидаемыми. В этой ситуации сами предприятия будут заинтересованы в том, чтобы свести к минимуму все нарушения и перейти в группу с низкой степенью риска. А это значит, что шансы встретить у себя проверку теперь зависят от самого проверяемого.