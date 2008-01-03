Прямой эфир

В Беларуси вступил в действие ряд нововведений

03 января 2008 09:39
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
С января в Минске наниматели имеют право самостоятельно принимать на работу иногородних. Это позволит удовлетворить не только потребности столичных организаций в рабочей силе, но и потребности иногородних граждан в трудоустройстве. Рынок труда Минска имеет постоянный спрос на рабочую силу. Столица ощущает нехватку в специалистах строительной отрасли, машиностроения, сферы услуг. Город остро нуждается в автоводителях, каменщиках, наладчиках, сварщиках, слесарях, штукатурах. Отметим, что граждане, которые прибывают в столицу из другого населенного пункта для работы, должны зарегистрироваться по месту жительства.
# Экономика

Другие новости рубрики

Все новости
02 января 2008 17:16

Год новых возможностей

29 декабря 2007 11:52

Из ИП в ЧУПы все еще на льготных условиях

29 декабря 2007 11:50

Нацбанк ожидает новых иностранных инвесторов