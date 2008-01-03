В Беларуси вступил в действие ряд нововведений

С января в Минске наниматели имеют право самостоятельно принимать на работу иногородних. Это позволит удовлетворить не только потребности столичных организаций в рабочей силе, но и потребности иногородних граждан в трудоустройстве. Рынок труда Минска имеет постоянный спрос на рабочую силу. Столица ощущает нехватку в специалистах строительной отрасли, машиностроения, сферы услуг. Город остро нуждается в автоводителях, каменщиках, наладчиках, сварщиках, слесарях, штукатурах. Отметим, что граждане, которые прибывают в столицу из другого населенного пункта для работы, должны зарегистрироваться по месту жительства.