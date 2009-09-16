В Беларуси впервые пройдет бизнес-форум IT-отрасли

Первый в Беларуси бизнес-форум для представителей IT-отрасли пройдет 19-20 сентября.

«Ведущим белорусским компаниям, работающих в сфере высоких технологий, в рамках бизнес-форума будет предоставлена уникальная возможность познакомиться с новыми для нашего рынка брендами, и напрямую пообщаться с представителями уже зарекомендовавших себя мировых брендов», - отмечают организаторы форума.

Формат бизнес-форума предполагает непрерывный диалог всех участников, чтобы каждый мог получить ответы на интересующие его вопросы непосредственно от специалиста в конкретной области сферы высоких технологий. В ходе двухдневных встреч у белорусских компаний будет возможность узнать не только о новейших разработках мировых производителей компьютерных комплектующих, но и провести переговоры о заключении взаимовыгодных контрактов.

Заявку на участие уже подали более 70 представителей различных компаний из всех регионов Беларуси. По оценкам экспертов, это более трети всех представителей IT-компаний страны. Ожидается, что данный бизнес-форум станет самым масштабным B2B мероприятием последних лет, сообщает «Интерфакс-Запад».