В Беларуси впервые почти весь лес будет продаваться через биржу

Это не только снизит ажиотаж на продукцию, но и позволит установить справедливую, реальную цену на нее. В торгах смогут принять участие все структуры и частные фирмы. Первые оптовые торги намечены на 4 декабря.

Лес в Беларуси теперь будет продаваться только через биржу. Это – вынужденные меры государства. В этом месяце вступил в силу соответствующий указ. Такие торги – самый справедливый способ реализации древесины. Прежде через биржу продавалось лишь около 20 процентов. И это создавало на рынке нездоровую ситуацию. Цены искусственно завышались, да и приобрести древесину было практически невозможно. Биржевые торги сформируют реальную цену и обеспечат прозрачность сделок.

Белорусская универсальная товарная биржа работает под эгидой Правительства. Здесь и будут проходить все оптовые торги лесом. Первые намечены на 4 декабря. В целом, их планируется проводить каждый квартал. В электронном аукционе смогут участвовать все структуры и частные фирмы, которые занимаются переработкой древесины. Чечерский лесхоз на бирже уже 2 года. Инженер Сергей Бердников говорит: в таких торгах привлекает не просто порядок и открытость, а выгодные сделки. Ведь лес отдают на бирже тому, у кого больше ставки.

Лесхозам биржевые торги принесут дополнительную выручку, а покупателям – право выбора продукции. А выход на черный рынок при купле-продаже теперь будет окончательно исключен.

