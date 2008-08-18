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В Беларуси в следующем году потребление воды снизится до 170-ти литров в сутки на человека

18 августа 2008 07:41
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По мнению специалистов, такой эффект ожидается от проведенной в республике работы по установке в квартирах счетчиков и доведению до предприятий технических нормативов водопользования. Всего в прошлом году счетчиками было оборудовано 900 тысяч квартир. Полностью оснастить здания приборами учета воды планируется в текущем году. В целом, за последние 10-15 лет при достаточно высоком темпе роста ВВП в 10-12% не отмечается увеличения потребления воды. Это достигается за счет внедрения безводных технологий производства, повторного использования водных ресурсов и реконструкции систем водоснабжения.
# Экономика

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