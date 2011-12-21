В Беларуси в 2012 году будет построено 4 млн 200 квадратных метров жилья

Новости Беларуси. Большая часть – с господдержкой. Миллион квадратных метров возведут за пределами республики. Об этом заявил вице-премьер Беларуси Анатолий Калинин в Палате представителей Национального собрания.

Правительство держало ответ перед парламентариями. Традиционно обсуждались наиболее актуальные темы социально-экономического развития страны. Как отметил вице-премьер, в республике будут создаваться товарищества собственников для ремонта жилья. Правительство уже подготовило проект указа.

Таким образом, планируется постепенный уход государства от финансирования, управления и содержания квартир, находящихся в собственности граждан. Сейчас это более 85% жилфонда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Что касается стоимости квадратного метра, то при строительстве с господдержкой в будущем году она составит 3 млн 600 тысяч рублей, без помощи государства – в зависимости от спроса и предложения.

Анатолий Калинин, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Что касается финансирования строительства жилья с государственной поддержкой, то в 2012 году оно сохранится на том же уровне. В список жилищного строительства 2012 года включены в основном защищенные категории: многодетные семьи, малообеспеченные граждане и те, кто долгое время стоит в очереди. Также предусмотрены новые подходы по льготному кредитованию. Сейчас указ находится у главы государства на рассмотрении. Думаю, что в ближайшее время он будет подписан.

Что касается вводного жилья в текущем году, то поставлена главой государства задача обеспечить сохранение цен, которые сформировались в мае. И эта задача будет выполнена.