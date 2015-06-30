Новости Беларуси. В Беларуси ужесточают борьбу с нелегальными продавцами. Министерство торговли потребовало от магазинов сообщать о фактах «серых» продаж в милицию. В последнее время возле гипермаркетов, кафе и рынков, появились недобросовестные «конкуренты» — стихийные автолавки.

В багажниках машин или на полу микроавтобусов продают продукты, порой, скоропортящиеся — а это угроза не только кошельку, но и здоровью. Фрукты, ягоды, грибы и домашняя консервация, разумеется, не имеют никаких документов, подтверждающих их качество, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юлия Харитончик, главный специалист управления контроля потребительского рынка Министерства торговли Республики Беларусь:

Розничный товарооборот объектов торговли и общественного питания снижается. Так, данный показатель по сравнению с январем текущего года снизился на 3,5%. В этой связи правительством Республики Беларусь дано указание Министерству внутренних дел с совместно заинтересованными навести порядок возле объектов торговли и общественного питания. В свою очередь Минторгом дано указание субъектам хозяйствования незамедлительно обращаться в Министерство внутренних дел при выявлении нелегальных торговцев.