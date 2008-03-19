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В Беларуси ужесточается борьба с нелегальным оборотом нефтяного жидкого топлива

19 марта 2008 11:48
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Такие меры установлены декретом главы государства. Документ направлен также на обеспечение прозрачности операций с нефтепродуктами, которые проводят предприниматели, и на создание более благоприятных условий для ввоза в республику нефтяного жидкого топлива железнодорожным и трубопроводным транспортом. Декрет вступает в силу через три месяца после его официального опубликования, за исключением отдельных пунктов, является временным и представляется на рассмотрение Национального собрания Беларуси.
# Экономика

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