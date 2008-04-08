В Беларуси уже в первой половине этого года может быть введен принцип "кредита налогового доверия"

Особое доверие к добросовестным налогоплательщикам государство вскоре будет подтверждать специальным сертификатом. Своевременная уплата налоговых платежей на пять лет освободит предприятие от плановых проверок. А внеплановые - будут возможны только лишь с разрешения главы государства. Обладатель "кредита налогового доверия" будет также иметь приоритет при участии в тендерах. И, кроме того, данный факт будут учитывать банки при выдаче предприятию кредита денежного.