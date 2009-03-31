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В Беларуси увеличивается доля импортозамещающих производств

31 марта 2009 16:57
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Итоги реализации программы по импортозамещению рассматривали сегодня в Правительстве.

Как было отмечено на заседании, только в прошлом году реализовано более 300 проектов. Условная экономия валютных средств составила 815 миллионов долларов (рост в три раза). Вместе с тем, в правительстве считают, что программы по импортозамещению могли бы обеспечить и более высокие результаты.

- Одним из негативных моментов реализации программ импортозамещения является не надлежащий контроль со стороны ведомств за обеспечением производства импортозамещающей продукции по завершённым проектам, заявил заместитель министра экономики Республики Беларусь Анатолий ФИЛОНОВ.

# Экономика

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