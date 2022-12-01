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В Беларуси увеличится размер семейного капитала

01 декабря 2022 15:03
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Новости Беларуси. Почти 2 миллиарда рублей из республиканского бюджета предусмотрено на 2023 год на выполнение обязательств государства перед Фондом соцзащиты на выплату пенсий и пособий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси увеличится размер семейного капитала-1

Деньги пойдут также на обеспечение занятости населения и детское санаторно-курортное лечение. Как одна из форм поддержки семей с детьми сохраняется выплата семейного капитала. На эти цели предусмотрено 429 миллионов рублей. Выплатами воспользуются почти 14 тысяч семей. При этом размер семейного капитала увеличится до 30 336 рублей.

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# Государственная социальная политика # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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