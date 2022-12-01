В Беларуси увеличится размер семейного капитала

Новости Беларуси. Почти 2 миллиарда рублей из республиканского бюджета предусмотрено на 2023 год на выполнение обязательств государства перед Фондом соцзащиты на выплату пенсий и пособий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Деньги пойдут также на обеспечение занятости населения и детское санаторно-курортное лечение. Как одна из форм поддержки семей с детьми сохраняется выплата семейного капитала. На эти цели предусмотрено 429 миллионов рублей. Выплатами воспользуются почти 14 тысяч семей. При этом размер семейного капитала увеличится до 30 336 рублей.

Больше новостей экономики за 1 декабря читайте здесь.