В Беларуси утверждена концепция развития микрофинансирования на ближайшие 5 лет

Проблемы и возможности этого направления белорусские и зарубежные эксперты обсуждали сегодня в Минске.

Микрофинансовые организации — это альтернатива для тех, кому сложно получить кредит в банке. Организованные по форме кооперативов такие кредитные союзы могут выдать заем даже при отсутствии постоянного заработка. Основное их отличие — краткосрочность, небольшие суммы и высокий процент.

По мнению ООН, которая содействует развитию этой системы в Беларуси, микрофинансирование — отличный стимул для развития предпринимательства.

Петр Корински, заместитель директора Центра микрофинансирования по Центральной и восточной Европе и СНГ (Варшава):

Сегодня микрофинансирование — это еще одна возможность активнее развивать малый бизнес. В Беларуси отличная банковская система, и если привлечь туда еще и некоммерческие организации — такие, как кредитные союзы – то экономика получит новые возможности.

Игорь Микульчик, председатель Правления Республиканского микрофинансового центра (Минск):

Процесс приема решения о выдаче займа не заформализован. Учитываются все факторы — где и как заемщик может получать дополнительный доход, работают ли члены семьи, есть ли у него еще какие-то возможности выплачивать заем. И действительно ниша микрофинансирования заполняет тот вакуум, в котором находятся люди.