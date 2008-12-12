В Беларуси уточнены показатели бюджета на 2008 год

Соответствующий указ подписал Президент Беларуси. Документом предусматривается увеличение по сравнению с параметрами 2008 года доходов, расходов и уменьшение дефицита. В больших объемах будут профинансированы государственные капвложения, льготированы банковские кредиты для жилищного строительства. Кроме того, увеличатся средства в областные и столичный бюджеты, расходов отдельных государственных целевых бюджетных фондов, а также Фонда соцзащиты населения.