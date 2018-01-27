В Беларуси установили максимум процентной ставки по микрозаймам. Постановление действует с апреля

Новости Беларуси. В Беларуси установили предельно возможные проценты по микрозаймам. Теперь они могут равняться ставке рефинансирования либо не превышать двукратный ее размер, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Все зависит от того, в какой форме создана та или иная микрофинансовая организация – фонда или потребительского кооператива. Постановление Национального банка вступит в силу с апреля. На договоры, которые заключили раньше, эти требования не распространяются.

Отметим, сегодня немало тех, кто выступает «за» и «против» микрозаймов. Тем более, многие подобные организации работают нелегально. В этом случае государство не может защитить права потребителя. Что же касается реестра Нацбанка, то на всю страну около 120 микрофинансовых организаций, самые распространенные – ломбарды.