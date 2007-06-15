В Беларуси установилась тропическая жара

Отсутствие влаги и палящее солнце стали причиной массовой гибели посевов в южных регионах.Только за последнюю неделю ситуация на полях Гомельщины значительно ухудшилась - развитие растений остановилось. По последним данным, уже зафиксирована гибель зерновых на площади 11,5 тыс. гектаров, а повреждения в той или иной степени имеют 20% посевов. К концу первой декады июня эти цифры были в два раза меньше. В наиболее сложном положении оказалось 10 районов области, входящих в так называемую Полесскую зону. Тем не менее, по мнению специалистов, ситуация пока не критическая.