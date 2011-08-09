В Беларуси усовершенствовался механизм заключения инвестдоговоров для бизнесменов

В Беларуси вступил в силу декрет о создании дополнительных условий, при которых бизнесмены получают усовершенствованный механизм заключения инвестдоговоров.

В документе можно выделить шесть наиболее значимых льгот и преференций. Так, инвесторы могут использовать проектную документацию, подготовленную за рубежом.

Еще одна привлекательная норма — право вычета полной суммы НДС, уплаченного при приобретении товаров, работ и услуг по проекту. Предусмотрено освобождение и от иных выплат.

Кроме того, трехуровневая система заключения инвестдоговоров уступит место двухуровневой.

В настоящее время в Беларуси заключено более 700 инвестиционных договоров на сумму свыше 15 миллиардов долларов. Они будут реализовываться в этом и в последующие годы, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».