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В Беларуси усовершенствовался механизм заключения инвестдоговоров для бизнесменов

09 августа 2011 11:35
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В Беларуси вступил в силу декрет о создании дополнительных условий, при которых бизнесмены получают усовершенствованный механизм заключения инвестдоговоров.

В документе можно выделить шесть наиболее значимых льгот и преференций. Так, инвесторы могут использовать проектную документацию, подготовленную за рубежом.

Еще одна привлекательная норма — право вычета полной суммы НДС, уплаченного при приобретении товаров, работ и услуг по проекту. Предусмотрено освобождение и от иных выплат.

Кроме того, трехуровневая система заключения инвестдоговоров уступит место двухуровневой.

В настоящее время в Беларуси заключено более 700 инвестиционных договоров на сумму свыше 15 миллиардов долларов. Они будут реализовываться в этом и в последующие годы, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

# Экономика # Белоруссия

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