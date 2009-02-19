Прямой эфир

В Беларуси упрощается процедура проведения внешнеторговых операций

19 февраля 2009 11:42
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Соответствующий Указ подписал Президент. Упрощённый порядок проведения и контроля внешнеторговых операций вступит в действие с 1 апреля.

Очередной шаг по либерализации белорусской экономики. Президент подписал Указ,  упрощающий внешнеэкономическую деятельность. Ослабляется и контроль за экспортными операциями. Теперь белорусские товары будут быстрее попадать в страны, где на них  есть спрос. Сокращение бюрократических проволочек  производственникам позволит стать мобильным игроком на внешних рынках.

Виктор Анатольевич – опытный производственник. Теперь -  заместитель коммерческого директора. Белорусское оптико-механическое  объединение основную часть  продукции   поставляет на экспорт. В списке предложений  - 3 тысячи наименований товара. Такое разнообразие – под изменчивый мировой спрос. Чем быстрее отреагируешь на потребность, тем  больше продашь. Быть мобильным игроком до сего времени было достаточно сложно.

Процедура  регистрации сделки упрощена – дальше некуда. Раньше на каждую - паспорт оформлялся. Теперь этот документ для перемещения товаров за границу – не нужен.

Контроль за валютными операциями - приоритетное право  Национального банка Беларуси. Здесь уже сегодня  отмечают, что  экспортёрам предоставлены недоступные ранее экономические схемы и даже расчётов. Насколько они правильно  и открыто  ведутся - будут знать в Нацбанке.

# Экономика

Другие новости рубрики

Все новости
18 февраля 2009 17:53

Столичные службы занятости помогают минчанам открыть своё дело

18 февраля 2009 08:52

Microsoft и Белорусский Парк высоких технологий - в одной сети

18 февраля 2009 08:50

В Мексике открыли крупнейшее в мире месторождение нефти