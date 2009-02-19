В Беларуси упрощается процедура проведения внешнеторговых операций

Соответствующий Указ подписал Президент. Упрощённый порядок проведения и контроля внешнеторговых операций вступит в действие с 1 апреля.

Очередной шаг по либерализации белорусской экономики. Президент подписал Указ, упрощающий внешнеэкономическую деятельность. Ослабляется и контроль за экспортными операциями. Теперь белорусские товары будут быстрее попадать в страны, где на них есть спрос. Сокращение бюрократических проволочек производственникам позволит стать мобильным игроком на внешних рынках.

Виктор Анатольевич – опытный производственник. Теперь - заместитель коммерческого директора. Белорусское оптико-механическое объединение основную часть продукции поставляет на экспорт. В списке предложений - 3 тысячи наименований товара. Такое разнообразие – под изменчивый мировой спрос. Чем быстрее отреагируешь на потребность, тем больше продашь. Быть мобильным игроком до сего времени было достаточно сложно.

Процедура регистрации сделки упрощена – дальше некуда. Раньше на каждую - паспорт оформлялся. Теперь этот документ для перемещения товаров за границу – не нужен.

Контроль за валютными операциями - приоритетное право Национального банка Беларуси. Здесь уже сегодня отмечают, что экспортёрам предоставлены недоступные ранее экономические схемы и даже расчётов. Насколько они правильно и открыто ведутся - будут знать в Нацбанке.

