В Беларуси убрано 78% урожайных полей

Практически завершилась уборка в Могилевской области. Хлебный каравай весит 5 миллионов 730 тысяч тонн.В стране уже три миллионера и к этой высоте вплотную подошел Брестский регион. В лидерах Минщина и накануне здесь появился первый комбайнер-двухтысячник. Наращивают темпы жатвы на гомельских и витебских полях. В день аграрии собирают порядка ста тысяч тонн. И на финишной прямой в республике уборка пивоваренного ячменя. Могилевский регион план даже перевыполнил.