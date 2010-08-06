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В Беларуси убрано 78% урожайных полей

06 августа 2010 08:31
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Практически завершилась уборка в Могилевской области. Хлебный каравай весит 5 миллионов 730 тысяч тонн.В стране уже три миллионера и к этой высоте вплотную подошел Брестский регион. В лидерах Минщина и накануне здесь появился первый комбайнер-двухтысячник. Наращивают темпы жатвы на гомельских и витебских полях. В день аграрии собирают порядка ста тысяч тонн. И на финишной прямой в республике уборка пивоваренного ячменя. Могилевский регион план даже перевыполнил.
# Экономика

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