В Беларуси убрали более 6,7 млн тонн зерна с учётом рапса, осталось освоить около 10% площадей
Новости Беларуси. Закончить массовую уборку колосовых хлеборобы планируют на этой неделе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Продовольственная безопасность лежит в основе процветания. Посылы Александра Лукашенко здесь просты и понятны: чтобы каждый спокойно и качественно делал свое дело.
Согласно статистике Минсельхозпрода на 23 августа, освоить осталось около 10 % площадей. Вес общереспубликанского каравая с учетом рапса уже составляет 6 миллионов 723 тысячи тонн. Из них 5 миллионов 788 тысяч – зерновых колосовых и зернобобовых (их уборку уже завершила Брестская область). Лидирует по намолоту Минская, по урожайности – Гродненский регион. Рапса собрано 934,5 тысячи тонн.
Продолжаются работы по уборке льнотресты. Хозяйства страны убирают кукурузу на силос, готовят почвы под сев озимого урожая следующего года. В благородном труде аграриев – залог нашей независимости и уверенности в каждом новом дне.