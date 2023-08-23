Прямой эфир

В Беларуси убрали более 6,7 млн тонн зерна с учётом рапса, осталось освоить около 10% площадей

23 августа 2023 06:58
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Закончить массовую уборку колосовых хлеборобы планируют на этой неделе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Продовольственная безопасность лежит в основе процветания. Посылы Александра Лукашенко здесь просты и понятны: чтобы каждый спокойно и качественно делал свое дело.

В Беларуси убрали более 6,7 млн тонн зерна с учётом рапса, осталось освоить около 10% площадей-1

Согласно статистике Минсельхозпрода на 23 августа, освоить осталось около 10 % площадей. Вес общереспубликанского каравая с учетом рапса уже составляет 6 миллионов 723 тысячи тонн. Из них 5 миллионов 788 тысяч – зерновых колосовых и зернобобовых (их уборку уже завершила Брестская область). Лидирует по намолоту Минская, по урожайности – Гродненский регион. Рапса собрано 934,5 тысячи тонн.

В Беларуси убрали более 6,7 млн тонн зерна с учётом рапса, осталось освоить около 10% площадей-4

Продолжаются работы по уборке льнотресты. Хозяйства страны убирают кукурузу на силос, готовят почвы под сев озимого урожая следующего года. В благородном труде аграриев – залог нашей независимости и уверенности в каждом новом дне.

# Уборочная кампания # Экономика # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Более 6,3 млн тонн зерна с учётом рапса собрали белорусские аграрии
19 августа 2023 07:22

Более 6,3 млн тонн зерна с учётом рапса собрали белорусские аграрии

39 тыс. малых и средних компаний. Минск лидирует по уровню развития предпринимательства в стране
18 августа 2023 15:04

39 тыс. малых и средних компаний. Минск лидирует по уровню развития предпринимательства в стране

«За несколько лет впервые такие темпы». ВВП Беларуси продолжает расти
18 августа 2023 12:20

«За несколько лет впервые такие темпы». ВВП Беларуси продолжает расти