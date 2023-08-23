В Беларуси убрали более 6,7 млн тонн зерна с учётом рапса, осталось освоить около 10% площадей

Новости Беларуси. Закончить массовую уборку колосовых хлеборобы планируют на этой неделе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Продовольственная безопасность лежит в основе процветания. Посылы Александра Лукашенко здесь просты и понятны: чтобы каждый спокойно и качественно делал свое дело.

Согласно статистике Минсельхозпрода на 23 августа, освоить осталось около 10 % площадей. Вес общереспубликанского каравая с учетом рапса уже составляет 6 миллионов 723 тысячи тонн. Из них 5 миллионов 788 тысяч – зерновых колосовых и зернобобовых (их уборку уже завершила Брестская область). Лидирует по намолоту Минская, по урожайности – Гродненский регион. Рапса собрано 934,5 тысячи тонн.