В Беларуси стартует проект электрификации железнодорожных путей

Пока идет речь об участке Осиповичи-Жлобин. Программа максимум – электрификация железной дороги до Вильнюса.

Причем, белорусская сторона готова приступить к реализации проекта уже через год. Сейчас ведутся переговоры с литовскими железнодорожниками. Инвестировать в развитие белорусских стальных магистралей готов Всемирный банк.

Белорусские электрички передвигаются на расстоянии почти девять сотен километров: по направлению до Молодечно, до границы с Россией, до Бреста и до Осиповичей. Управление БЖД решило расширить географию электропутешествий еще на пару сотен километров на Северо-Запад и на Юго-Восток.

Наглядно это будет выглядеть следующим образом. Сначала стартует проект по электрификации ЖД путей на участке Осиповичи-Жлобин. Все документы подготовят до конца мая этого года. После запуска прокладывать электролинии начнут до Гомеля. Еще в проекте запланирована дорога и до Калинковичей – там крупные предприятия и грузовые электропоезда здесь ждут уже давно. В перспективе откроется дорога с Молодечно до границы с Прибалтикой. А литовские железнодорожники подхватят марафон и продолжат электрификацию до Вилюнюса. Только белорусы готовы приступить в следующем году, а вот соседи еще в раздумьях.

Использование электрической тяги на железнодорожных путях обходится на треть дешевле дизельного топлива. Это понимают все железнодорожники. Тем более что электропоезда, как и трамваи, в списке экологического транспорта. И развивать его нужно. Это понимает и Всемирный банк, который готов выделить кредит БЖД примерно на 140 миллионов долларов.

Трансформаторы на тяговых подстанциях питают электропоезда 20-25 километров, потом подключаются другие. Их больше десятка по всей стране и каждый из них нуждается в обновлении. Один из них, например, устанавливали в Минском районе еще в 70-е.

Новое поколение тяговых подстанции. На инфракрасном мониторе можно управлять всем питанием электропоездов, а вот в помещение за стеклом спрятано напряжение в 27,5 тысяч киловатт. Человеческий фактор в таком формате почти исключен – все работает на автоматике. Вот такие подстанции теперь будут строить, как надеются в БЖД, по новопроложенным электрорельсам. Осталось еще решить у кого покупать новенькие электровозы – с Украины, Китая или России.