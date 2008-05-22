В Беларуси стартовала программа по развитию микрофинансирования

Во всем мире такой вид кредитования позволяет получить от банка деньги без залога и большого количества справок.

В первую очередь, это касается займов до 10 тысяч долларов. Коммерческие кредиты в размере от 100 до 200 тысяч долларов будут выделяться для индивидуальных предпринимателей, малых и средних предприятий.

В ближайшее время начнет работу Белорусский Банк Малого Бизнеса. К концу года планируется сформировать его кредитный портфель в размере 8 миллионов евро. В отличие от других банков этот будет выдавать кредиты по более доступным технологиям. Ожидается, что 7 филиалов и 4 расчетных центров будут открыты во всех областях Беларуси через пять лет работы банка.

