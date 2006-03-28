В Беларуси становится меньше безработных женщин

Как сообщили в Минтруда и соцзащиты, среди тех, кто ищет работу, представительниц слабого пола 49 тысяч. В марте прошлого года их было более 57 тысяч. Снижается и общая численность зарегистрированных безработных. Если в марте прошлого года их было почти 85 тысяч, то в нынешнем - около 73 с половиной тысячи. Поскольку рынок труда ориентирован в основном на применение мужской рабочей силы, у женщин, как правило, меньше шансов на трудоустройство. По данным Минтруда и соцзащиты, в банке данных государственной службы занятости свыше 37 тысяч вакансий - на 18 с половиной процентов больше, чем в марте прошлого года. Почти 77 процентов вакансий предназначены для рабочих.