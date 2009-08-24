В Беларуси станет меньше импортных товаров

Перед торговлей поставлена задача увеличить обязательную долю белорусской продукции на полках магазинов.

Продовольственных товаров белорусского производства должно стать не менее 90%, непродовольственных - не менее 70% (сегодня - примерно 80% и 55%).

Такую меру власти рассматривают как один из способов разгрузки складов. Однако, эти меры в итоге могут ухудшить еще и финансовое положение торговли.



Еще одним рычагом воздействия на магазины для увеличения доли белорусских товаров является ассортиментный перечень, который утверждает Минторг.

За счет продажи одних белорусских товаров добиться роста товарооборота и выручки торговле будет проблематично. Как раз ограничительные квоты сдерживают более активный выход на белорусский рынок зарубежных операторов торгового бизнеса нового формата и создают проблемы для белорусских поставщиков, сообщают «Белорусские новости».