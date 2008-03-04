В Беларуси созданы все условия для успешного старта посевной кампании

К 20 марта сельхозтехника должна быть готова. В этом году специалисты планируют впервые собрать 1 миллион тонн зерна кукурузы.

СПК "Присожье" - хозяйство для села типичное. Молочно-товарная ферма и гектары пашни под зерновые. К посевной, как и во всей республики здесь готовились заранее. Пшеницу, рожь и ячмень до весны сохранили в целости. А техника пока не готова. Из 8 тракторов не работает 2. Запчасти новые - купить дорого, а средств не густо, иногда даже заправить технику - проблема.

С топливом хозяйству помогут. В целом по стране создан задел на шесть дней работы - сообщили сегодня в Правительстве. К 1 апреля его увеличат до десяти. Вызывает беспокойство обеспечение минеральными удобрениями. Пока их запасли лишь половину от необходимого. А цены на них выросли.

Проект указа Президента об обеспечении стабильной работы АПК в период посевной сейчас проходит процедуру согласования. Согласно документу хозяйствам будут выделены дополнительные средства на закупку удобрений. Кстати пересевать озимые в этом году практически не придется. Под зерновые и зернобобовые запланировали примерно те же площади что и в прошлом году. Причем ставку сделали на семена собственного производства.

Требования к качеству посевного материала с каждым годом растут. Равно как и его стоимость. Поэтому разумнее и дешевле выращивать семена в Беларуси. От этого напрямую зависят будущие урожаи.

