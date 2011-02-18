В Беларуси созданы все условия для развития придорожного сервиса, но возможностей качественно отдохнуть немного

Придорожному сервису в Беларуси быть. Для этого есть все условия. Законы на стороне бизнеса, и туристическая инфраструктура – перспективная сфера для предпринимателей. Только вот пока возможностей качественно отдохнуть и пообедать у нас не так много.

Это кафе появилось на трассе между Светлогорском и Жлобином всего два месяца назад, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Построенное по инициативе и силами местных властей, оно быстро снискало славу лучшего в районе.

Александр Якобсон, председатель Комитета госконтроля и, к слову, бывший губернатор Гомельской области, на этот образцовый придорожный объект смотрит не без гордости.

Александр Якобсон, председатель Комитета государственного контроля Республики Беларусь:

Вот образец придорожного сервиса.

Татьяна Алексеенко, заведующая придорожным кафе:

Очень много людей приезжают к нам из города отдохнуть. Много заказано свадебных торжеств.

Рентабельность наша за январь – 1,3%.

Таких «оазисов на обочине» в Гомельской области пока меньше, чем хотелось бы. Хотя для развития есть все: и законы на стороне бизнеса, и туристическая инфраструктура перспективная.

Заповедные зоны и исторические достопримечательности просто требуют сопутствующего сервиса. Да и транспортным потенциалом грех не воспользоваться. Гомельщина – это своеобразный транзитный перекресток: Минск-Гомель-Чернигов и Гомель -Санкт-Петербург

Владимир Дворник, председатель Гомельского облисполкома:

Не только придорожному сервису, но и всем видам услуг мы должны уделять особое внимание. И развивать.

Придорожный сервис – это целый комплекс: гостиницы, заправочные станции, СТО, площадки для отдыха. Здесь государство рассчитывает на помощь бизнесменов.

Льготные условия для открытия своего источника прибыли уже созданы, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Этому способствует четвертая Директива Президента. Пока же возможность качественно отдохнуть и пообедать у нас есть. Только не везде, где хотелось бы.

Останавливаться только придорожным сервисом это кафе не собирается. В планах, если так можно сказать, сервис приречной. В скором времени здесь, на берегу Березины, появятся свой пляж, своя пристань и маленький прогулочный катер.