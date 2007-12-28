В Беларуси создан Энергоцентр

Новая структура появилась при департаменте по энергоэффективности Госстандарта страны и будет оказывать услуги в сфере энергосбережения для госпредприятий.

В частности, она поможет привлечь инвестиции на осуществление энергоэффективных проектов. По контракту с ПРООН для работы в Энергоцентр на конкурсной основе привлечены белорусские эксперты.

Уже подписаны первые соглашения с предприятиями о сотрудничестве и открыты кредитные линии для реализации энергоффективных проектов. В основном, они связаны с созданием мини-ТЭЦ на базе газопоршневых установок. В новом году деятельность энергоцентра будет развиваться, и эксперты смогут оказать помощь большему числу госорганизаций.

