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В Беларуси создан Энергоцентр

28 декабря 2007 09:19
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Новая структура появилась при департаменте по энергоэффективности Госстандарта страны и будет оказывать услуги в сфере энергосбережения для госпредприятий.

В частности, она поможет привлечь инвестиции на осуществление энергоэффективных проектов. По контракту с ПРООН для работы в Энергоцентр на конкурсной основе привлечены белорусские эксперты.

Уже подписаны первые соглашения с предприятиями о сотрудничестве и открыты кредитные линии для реализации энергоффективных проектов. В основном, они связаны с созданием мини-ТЭЦ на базе газопоршневых установок. В новом году деятельность энергоцентра будет развиваться, и эксперты смогут оказать помощь большему числу госорганизаций.

# Экономика

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