В Беларуси создается устойчивая система развития отечественного животноводства

Премьер-министр Беларуси Сергей Сидорский посетил Несвижский филиал РУСП "Минское племпредприятие". Здесь сосредоточена база по развитию племенного дела в животноводстве Минской области и всей республики.

За последние пять лет производительность скота на племенном предприятии увеличилась в два раза. Тем не менее, этот процесс надо ускорить, считает премьер-министр. В настоящее время на Несвижском филиале реализуется задача по созданию племенного ядра и выращиванию высокопродуктивных быков с тем, чтобы улучшить генетический фонд отечественного скотоводства.

Как отметил Сергей Сидорский, в 2006 году в Беларуси на строительство молочно-товарных ферм направляется $150 млн. В связи с этим "мы должны знать, каким в перспективе будет отечественное мясное и молочное стадо". Поставлена задача вырастить коров, которые будут давать 8-9 тыс.кг молока в год жирностью более 4%. "Это будут крепкие и выносливые животные", - подчеркнул глава правительства.

В ходе посещения предприятия премьер-министр выслушал мнения ученых, практиков, руководителей хозяйств по эффективному решению поставленной задачи. При этом будут использоваться достижения зарубежного племенного производства, в том числе канадского и голландского. Таким образом в республике будет создаваться устойчивая система развития отечественного животноводства, сказал Сергей Сидорский, сообщает БелТА.