В Беларуси создается принципиально новая система контроля, необременительная для частников

На совещании у главы государства обсуждался проект указа по совершенствованию контрольной и надзорной деятельности в стране - очередной важный шаг в либерализации экономики.

Надо сказать, необходимость появления именно такого указа назревала давно. По мнению экспертов, не хватало единого, государственного подхода к контрольной деятельности. Документ ситуацию изменить может радикально. И особенно - в части контроля за ведением в стране бизнеса.

По замыслу указа, бизнесу станет жить легче. В первую очередь, за счёт запрета на необоснованные проверки. Работе над этим проектом примерно полугода. И ещё в первые дни его назвали стремительным шагом в либерализации экономики. И эта тема, как заметил глава государства, важна и сложна одновременно. Ведь затрагивает и бизнес, и само государство, где проверки - пока основная форма обеспечения правопорядка в экономике.

- Проект документа более полугода разрабатывался правительством и контролирующими органами. Но на выходе оказался никудышным, абсолютно неотвечающим поставленным задачам. И мне пришлось поручить уже Администрации Президента кардинально доработать документы и сделать их удовлетворяющими современным требованиям. Нам не нужен указ-пустышка, разработанный только, чтобы отчитаться о выполнении поручения Президента. Этот документ должен обеспечить существенное сокращение количества проверок, создать такую систему контроля, которая бы не подавляла, а стимулировала деловую среду, - заявил глава государства.

Кстати, ещё в своей предвыборной программе Александр Лукашенко подчеркивал – нужно не наказывать, а создавать экономические условия, выгодные развитию бизнеса. Пока и Госконтроль, и Нацбанк, возможно инерционно, стараются сохранить за собой как можно больше контрольных функций. Мнение же Президента – бизнесу нужно дать больше свободы. Жаркую дискуссию документ вызвал и сегодня.

- Надо исключить практику хождения контролёров на одно предприятие друг за другом и проверок на протяжении многих месяцев. Если у вас есть информация о каких-то злоупотреблениях – приди и проверь по этой информации. Если в результате проверки зацепил что-то ещё – пожалуйста, проверяй дальше, - сказал Президент.

Дублирования одного контрольного ведомства другим избежать полностью пока не удаётся. Проверять, считает глава государства, нужно там, где госсобственность и бюджет. Но в то же время, нельзя создавать препятствий и работе самих контролёров.

- Проект указа, который мы сегодня рассматриваем, должен идти от жизни. Он призван, с одной стороны, обеспечить сокращение количества необоснованных проверок, исключить дублирование функций контролирующих органов, усилить превентивную функцию контрольной деятельности, создавая для добросовестных субъектов наиболее благоприятный режим. И, с другой стороны, не породить непреодолимых препятствий для полноценной контрольной деятельности. Ведь за этим стоит экономическая безопасность государства. Мы не должны проблемы, обусловленные некомпетентностью специалистов контрольно-надзорных органов, решать за счёт проверяемых лиц, - заявил Александр Лукашенко.

Сегодня во внимание приняты замечания Нацбанка. Его независимость по банковскому надзору указом ущемлена не будет. Президент согласился и с позицией Комитета госконтроля. Его руководитель сможет самостоятельно решать - нужно ли проверять уже проверенное. Но и это решение не станет последней инстанцией. Оспорить его сможет, к примеру, Правительство.

Руководители ряда финансовых учреждений проект одобрили, отметив, в частности, что в документе впервые прописаны права проверяемых. И в целом, это большой прогресс в развитии контрольной деятельности в стране.

Доработанный вариант будет представлен Главе государства уже в ближайшее время.