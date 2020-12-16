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В Беларуси создадут онлайн-платформу для мониторинга цен

16 декабря 2020 14:39
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Новости Беларуси. Министерство антимонопольного регулирования и торговли инициирует создание онлайн-площадки для мониторинга цен, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Профильное ведомство намерено получать в режиме онлайн информацию от торговый сетей по динамике цен и продаж.

Новая платформа будет использовать данные системы контроля кассового оборудования. На начальном этапе перечень основных позиций будет около 100. Позже список расширится категориями, которые заметно влияют на инфляцию.

В Беларуси создадут онлайн-платформу для мониторинга цен-1

Создание такой онлайн-системы – это один из пунктов антиинфляционной программы на ближайшие несколько лет.

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# Государственная политика в области ценообразования # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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