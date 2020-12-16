В Беларуси создадут онлайн-платформу для мониторинга цен

Новости Беларуси. Министерство антимонопольного регулирования и торговли инициирует создание онлайн-площадки для мониторинга цен, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Профильное ведомство намерено получать в режиме онлайн информацию от торговый сетей по динамике цен и продаж.

Новая платформа будет использовать данные системы контроля кассового оборудования. На начальном этапе перечень основных позиций будет около 100. Позже список расширится категориями, которые заметно влияют на инфляцию.